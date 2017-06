Calciomercato | Juventus, si lavora al terzino: tra Danilo e Fabinho

La Juventus si avvia verso una risoluzione consensuale con Dani Alves, e questo impone ai bianconeri di pensare come sostituire il terzino brasiliano in partenza. Ragionamenti in corso, dunque, e club a lavoro su più tavoli. Per il ruolo c'è Darmian, non più un incedibile per il Manchester United, ma si valuta anche un altro nome: Danilo. E' avvenuto proprio oggi, a Milano, un incontro con l'agente del difensore del Real. Una terza pista, inoltre, è quella che porta a Fabinho del Monaco (giocatore duttile e che potrebbe giocare sia da terzino che da centrocampista centrale).



L'unico 'problema' per Danilo e Fabinho è che si tratta di due giocatori extracomunitari: uno scoglio che impedirebbe l'arrivo di Douglas Costa in bianconero (essendo anche lui extracomunitario). Più piste e un'unica, chiara intenzione: quella di trovare il giusto rinforzo per la fascia.