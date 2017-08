Calciomercato | Juventus, è fatta per Matuidi: nel pomeriggio le visite mediche

Adesso è fatta, Blaise Matuidi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Accordo totale tra le parti, per il centrocampista previste oggi pomeriggio le visite mediche e domani la presentazione con il club bianconero. Intesa raggiunta grazie ad un blitz di Beppe Marotta a Montecarlo con Antero, ds del PSG, ed il giocatore, operazione chiusa sulla base di 20 milioni più bonus, con i bianconeri che sperano che il francese possa essere già convocato per l'impegno di sabato in campionato. Juventus, è fatta per Matuidi.