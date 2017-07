Calciomercato | Juventus, colloquio con l'agente di De Sciglio e intermediario di Douglas Costa: la situazione

Il mercato della Juventus entra nel vivo: la società bianconera, infatti, è a colloquio con Giovanni Branchini, agente di De Sciglio e intermediario di Douglas Costa. Due pedine sulla fascia per la Juventus, che dovrà però valutare con attenzione i prossimi acquisti, visto che sul taccuino di Marotta ci sono appunto Douglas Costa, Danilo e Aurier, tutti extracomunitari. Il terzino del PSG secondo alcuni media francesi sembrava potesse avere il passaporto comunitario, ma dopo attente verifiche è stato constato di esserne sprovvisto. Un motivo in più per la Juventus per valutare con attenzione le prossime mosse di mercato, che sta entrando sempre più nel vivo.