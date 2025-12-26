Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per Pellegrini

Redazione 26 Dicembre 2025
Brutte notizie per la Roma di Gasperini che perde per circa tre o quattro settimane Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.

I giallorossi attendevano infatti notizie dopo il problema accusato durante l’allenamento del 24 dicembre, che ha portato a terminare in anticipo la seduta.

Gasperini quindi potrebbe schierare in campo Dybala più arretrato sulla linea dei trequartisti in vista delle prossime sfide in programma.