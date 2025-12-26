Roma, lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per Pellegrini
Brutte notizie per la Roma di Gasperini che perde per circa tre o quattro settimane Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.
I giallorossi attendevano infatti notizie dopo il problema accusato durante l’allenamento del 24 dicembre, che ha portato a terminare in anticipo la seduta.
Gasperini quindi potrebbe schierare in campo Dybala più arretrato sulla linea dei trequartisti in vista delle prossime sfide in programma.