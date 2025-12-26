Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, torna in gruppo McKennie, ancora out Conceição e Cabal

Redazione 26 Dicembre 2025
Weston Mckennie – IMAGO

Spalletti ritrova McKennie per il Pisa, ancora out Conceição e Cabal.

La Juventus di Luciano Spalletti deve fare i conti con gli infortunati per la sfida della 17esima giornata di Serie A in trasferta contro il Pisa in programma sabato 27 dicembre alle 20:45.

I bianconeri non potranno ancora contare su Francisco Conceição e Cabal che stanno svolgendo un lavoro differenziato alla Continassa nell’allenamento di oggi, venerdì 26 dicembre.

Spalletti però recupera Weston McKennie rientrato in gruppo e pronto per la trasferta in Toscana. Da valutare se partirà dal primo minuto o a partita in corso.

 

 