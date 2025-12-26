Juventus, torna in gruppo McKennie, ancora out Conceição e Cabal
Spalletti ritrova McKennie per il Pisa, ancora out Conceição e Cabal.
La Juventus di Luciano Spalletti deve fare i conti con gli infortunati per la sfida della 17esima giornata di Serie A in trasferta contro il Pisa in programma sabato 27 dicembre alle 20:45.
I bianconeri non potranno ancora contare su Francisco Conceição e Cabal che stanno svolgendo un lavoro differenziato alla Continassa nell’allenamento di oggi, venerdì 26 dicembre.
Spalletti però recupera Weston McKennie rientrato in gruppo e pronto per la trasferta in Toscana. Da valutare se partirà dal primo minuto o a partita in corso.