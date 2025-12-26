Le parole di Kosta Runjaić su Nicolò Zaniolo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Lazio.

L’Udinese di Kosta Runjaić cerca il riscatto nella 17esima giornata di Serie A contro la Lazio. Alla vigilia del match l’allenatore bianconero non si è soffermato solo sulla prestazione di tutti i ragazzi ma soprattutto su Nicolò Zaniolo.

Stando ai dati, Zaniolo è il giocatore italiano con più falli insieme a Mancini. L’allenatore bianconero ha commentato: “Bisogna analizzare tutti i falli fatti e a volte qualche fallo che gli è stato fischiato contro secondo me non c’era. Comunque è un ragazzo che lotta molto e di falli ne subisce anche tanti, prende molti colpi, è un giocatore che vuole avere la palla, è un ragazzo molto importante per noi”.

“Ha degli obiettivi molto chiari, non ho notato un numero eccessivo di falli da parte sua, in un duello è un 50 e 50, sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo numero di gol“, ha proseguito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Udinese, le parole di Runjaić

Ha continuato: “Posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità. Rispetto al passato è molto maturo, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle. Dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano. Abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere, non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un’analisi completa. Questo è stato il mio approccio“.

E infine ha concluso: “La squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile, sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo e maturando e per quanto riguarda Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo da tutelare. Penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni. Anche come staff tecnico lavoriamo per imparare di partita in partita“.