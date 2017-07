E' terminato poco fa l'incontro tra l'Inter e Alessandro Lucci per Matias Vecino. Un colloquio durato poco più di un'ora in cui le parti hanno limato gli ultimi dettagli conrattuali prima di chiudere l'operazione con la Fiorentina. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'agente ha sottolineato: "Com'è andato l'incontro? Dobbiamo aspettare. Fiducioso? Non saprei".