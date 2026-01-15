Milan-Maignan, parti vicinissime per il rinnovo: il portiere ha già dato il suo ok di massima

È vicinissimo l’accordo per il rinnovo tra il Milan e Mike Maignan: il giocatore ha già dato il suo ok di massima. Accordo fino al 2031

Vicinissimo il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha già dato il suo ok di massima al prolungamento del contratto con il Milan, in scadenza al 30 giugno 2026: accordo tra le parti fino al 2031.

Notizia importante per il Milan, che potrà continuare a contare sul proprio portiere per i prossimi anni. Il francese è indubbiamente una delle colonne dei rossoneri in questi ultimi anni, con 186 presenze collezionate dal suo arrivo in Serie A.

A questi si aggiungono i trofei vinti con il Milan, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, oltre che il premio da miglior portiere della stagione nel 2021/22. Un’avventura sempre più destinata a continuare, con l’accordo per il rinnovo oramai vicinissimo.