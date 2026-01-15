Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, dei principali club italiani ed europei

FIORENTINA

È fatta per il terzo colpo di questo mercato: Jack Harrison. Il giocatore è atteso a Firenze nella giornata di domani, venerdì 16 gennaio. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. I viola spingono anche per Thorstvedt del Sassuolo: i neroverdi non aprono alla cessione.

JUVENTUS

Nuovi contatti con il Crystal Palace per Jean Filippe Mateta. I costi dell’operazione tra ingaggio e cartellino del giocatore sono molto elevati, per questo motivo i bianconeri dovranno decidere se affondare il colpo ora o aspettare giugno. In uscita, su Pedro Felipe, difensore della Juventus Next Gen, c’è l’interesse di Verona e Sassuolo.

NAPOLI

Tutto ruota intorno a Lorenzo Lucca. Sul giocatore è forte il Besiktas che prima deve aspettare l’uscita di Tammy Abraham, l’attaccante inglese è vicino all’Aston Villa. Non solo sirene turche: per l’attaccante c’è anche l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal con Marcos Leonardo come contropartita. Sempre per l’attacco, il club ha chiesto informazioni per En-Nesyri del Fenerbache, il club turco apre al prestito.

MILAN

I rossoneri vogliono Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Besiktas. La società serba chiede circa 12 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita mentre il Milan ha offerto 4 milioni e mezzo. Nuovi contatti previsti nei prossimi giorni. Vicino l’accordo per il rinnovo di Maignan: il portiere ha già dato un ok di massima per un contratto fino al 2031.

INTER

Nonostante quanto emerso dai media turchi non sono previsti incontri tra i nerazzurri e il Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Su Frattesi resta in pole il Nottingham Forest: nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club inglese e l’entourage del giocatore. La posizione dell’Inter resta invariata: richiesta di 35 milioni di euro. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni. In entrata, è fatta per Mlacic dell’Hajduk Spalato, il giocatore è atteso a Milano tra domenica sera e lunedì, accettata l’offerta di 5 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni e resterà a Spalato fino a giugno per poi aggregarsi ai nerazzurri.

PISA

Sembrava tutto fatto per Joao Pedro ma il giocatore ha deciso di rifiutare l’offerta del club italiano e restare in Messico. Fatta invece per Felipe Loyola per un prestito di sei mesi a 1.3 milioni di euro più 100.000 di bonus in caso di salvezza e altri 100.000 dopo dieci presenze, con obbligo di riscatto a determinati obiettivi a 5.5 milioni di euro e il 30% sulla futura rivendita.

LAZIO

Pedraza ha firmato il pre-contratto e sarà un nuovo giocatore biancoceleste a partire dal primo luglio 2026. Il suo arrivo potrebbe essere anticipato se Tavares verrà andrà al Besiktas: i due club hanno già trovato l’intesa di massima.

ATALANTA

È ufficiale l’arrivo di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid.

TORINO

In chiusura la trattativa per il terzino classe 2004 del Benfica Rafa Obrador, i granata ha l’accordo con il giocatore e con il club portoghese, manca solo l’ok finale del Real Madrid che ha conservato diritti sul cartellino.

GENOA

Si attende il via libera della Roma per Tommaso Baldanzi, il Grifone vorrebbe accogliere il giocatore nella giornata di venerdì 16 gennaio. Si aspetta anche una risposta del Tolosa per il mediano classe 2000 Casseres, il club francese deve decidere se far partire il giocatore ora o a giugno.

CAGLIARI

Accordo consensuale raggiunto con Marko Rog per la risoluzione del contratto.

Serie B

Modena , bloccato Leonardo Cerri del Bari. L’attaccante arriverà in caso di cessione di Pedro Mendes, che va verso lo Spezia .

Bari, idea Pandolfi del Catanzaro per l'attacco.

Spezia, si avanza per Laurs Skjellerup del Sassuolo in prestito. Fatta per Alessandro Romano della Roma e contatti in corso per Bonfanti dell'Atalanta in prestito al Pisa. Ufficiale l'arrivo di Valoti dalla Cremonese.

Reggiana, ufficiale l'arrivo di Kleis Bozhanaj dal Modena.

Juve Stabia, si lavora per Thio Ntolla, esterno del Vizela. Il club gialloblù fa muro per Leone, su cui lavora lo Spezia: il giocatore partirà solo se i bianconeri pagheranno la clausola.

Serie D

Douglas Costa si avvicina sempre più al trasferimento al Chievo Verona, anticipato nella serata di ieri, 14 gennaio. Il brasiliano ha raggiunto l’accordo verbale con i veneti: si aspettano le firme.

Estero

Ufficiale il ritorno in Colombia di Luis Muriel . L’ex attaccante dell’Atalanta ha firmato con il Junior Baranquilla .

Las Palmas, ufficiale l'arrivo di Iker Bravo dall'Udinese.

, ufficiale l’arrivo di Iker dall’Udinese. Vasco Da Gama, firmati i documenti per l’acquisto di Brenner dall’Udinese.