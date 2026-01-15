Fiorentina, è fatta per Harrison
La Fiorentina ha chiuso il terzo colpo di questa sessione di calciomercato: è fatta per Harrison dal Leeds
È fatta per il terzo colpo della Fiorentina. Come anticipato negli scorsi giorni, Jack Harrison sarà un nuovo giocatore viola.
L’esterno arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Dopo 6 stagioni trascorse in gialloblù, separate da un’esperienza all’Everton di due anni, Harrison è pronto a sbarcare in Serie A.
La Fiorentina è dunque pronta ad accogliere il suo terzo colpo di questa sessione di calciomercato dopo gli arrivi di Brescianini e Solomon.
Harrison è atteso a Firenze nella giornata di domani, venerdì 16 gennaio.