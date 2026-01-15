Inter-Hajduk, accordo per Mlacic. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni

L’Inter ha trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic: il giocatore sarà in Italia tra domenica e lunedì

L’Inter ha trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic. Il club croato ha accettato l’ultima offerta del club nerazzurro da 5 milioni di euro più bonus, con il club nerazzurro che in queste ore definirà gli ultimi dettagli con il giovane difensore.

Il giocatore, atteso in Italia tra domenica e lunedì, firmerà un contratto di cinque anni. Il classe 2007 resterà a Spalato fino a giugno.

Il croato ha collezionato 18 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell’Hajduk Spalato in questa prima parte di stagione, servendo due assist.