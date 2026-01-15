Juventus, nuovi contatti per Mateta

La Juventus continua a seguire Jean-Philippe Mateta: i contatti sono proseguiti soprattutto con l’entourage, riflessioni in corso

Tra i nomi valutati per il reparto offensivo, la Juventus continua a seguire Jean-Philippe Mateta, che è il primo della lista: nella giornata di oggi, 15 gennaio, ci sono stati nuovi contatti per l’attaccante del Crystal Palace, soprattutto con il suo entourage.

Il club bianconero, come vi abbiamo raccontato, ha già richiesto informazioni per il classe 1997, e il club inglese ha messo in chiaro la sua valutazione, che ruota intorno ai 40 milioni di euro.

In casa Juventus, dunque, proseguono le riflessioni sull’attaccante: si tratta di un’operazione con costi alti, che riguardano sia le richieste del Crystal Palace per il cartellino sia l’ingaggio del giocatore.

Proprio per questo, il club bianconero sta valutando se insistere su Mateta già in questa sessione di mercato o aspettare l’estate.