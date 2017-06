Calciomercato - Incontro Inter-PSG, tante idee per entrambe le squadre: la situazione

Un appuntamento, tanti nomi, ma senza impegno. Un incontro conoscitivo, quello che si è svolto tra l’Inter e il Paris Saint-Germain, nelle persone di Sabatini e Ausilio (per i nerazzurri) e Antero Henrique per il club francese. Soltanto discussioni preliminari, dunque, niente di concreto sinora.

L’Inter ha chiesto informazioni per Lucas Moura, tra gli obiettivi della società prima ancora che si trasferisse a Parigi. L’ingaggio rientra nei parametri: il brasiliano guadagna 3,5 milioni a stagione e i francesi potrebbero aprire ad un’eventuale cessione. C’è stato un sondaggio anche per Angel Di Maria, destinato a rimanere un sogno proibito però: i 9 milioni di euro che percepisce annualmente lo rendono fuori dalla portata dei nerazzurri, specialmente per la differenza elevata che c’è con gli altri giocatori in rosa. Il PSG ha fatto sapere di essere disposto a cedere Krychowiak e l’Inter ha chiesto di essere aggiornata su eventuali sviluppi, per poi ragionare sul se e sul come muoversi per il giocatore. Per il momento, quindi, resta in stand-by.

Sul fronte cessioni, i francesi si sono informati su Ivan Perisic, per conoscere lo stato della trattativa col Manchester United. Non essendosi ancora trovato un accordo, il Paris Saint-Germain valuterà se fare o meno un tentativo per il croato nei prossimi giorni. L’interesse del club si estende anche a Kondogbia, profilo che piace molto, ma per il quale l’Inter vuole essere riconosciuta una cifra importante, a fronte dell’investimento fatto per acquistarlo. Tante idee che al momento restano tali, dunque, ma che potrebbero essere l’inizio di un asse di mercato tra le due squadre.