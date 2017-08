Calciomercato | Galatasaray, interesse per Asamoah: la Juventus non vuole cederlo

Kwadwo Asamoah interessa al Galatasaray. Hanno trovato conferma infatti le voci emerse da varie fonti in queste ore soprattutto in Turchia. La Juventus però non vuole cederlo, in quanto lo ritiene una pedina preziosa vista la sua duttilità tattica; ci sarà comunque un incontro tra il calciatore ghanese e la dirigenza bianconera in queste ore, per valutare meglio la situazione e decidere quale soluzione possa essere la migliore per entrambe le parti, fermo restando che la volontà della Juve è chiara, così come l'interesse del Galatasaray.