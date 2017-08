L'accordo tra il Galatasaray e Asamoah c'è. Quello che manca è il via libera della Juventus a questa operazione in uscita. Il club turco ha proposto al giocatore 4 anni di contratto a 3 milioni a stagione (condizioni accettate), però adesso serve l'ok dei bianconeri che arriverà solo appena troveranno un sostituto (tenendo conto che il caso Spinazzola ancora non è stato risolto con l'Atalanta).