Buonanotte con la raffica

Ci siamo quasi per il rinnovo di Donnarumma. L'incontro di oggi tra la dirigenza rossonera, Raiola e la famiglia del portiere ha dato nuova fiducia al Milan: un vertice positivo e la firma è attesa per sabato. Nell'accordo anche il trasferimento in rossonero del fratello Antonio (ingaggio da 1 milione per lui), mentre il rinnovo di Gigio sarà di 4 e non 5 anni, dunque fino al 2021. Si lavora, infine, ancora alla clausola che dovrebbe essere una sola e del valore di circa 80 milioni, dunque slegata dal piazzamento in Champions League o meno del Milan. Per l'attacco i rossoneri intendono provarci ancora per Aubameyang, nonostante l'agente di Kalinic sia ancora a Milano per chiudere. Il Milan infatti vuole fare un altro tentativo per l'attaccante del Borussia, provando ad abbassare le pretese d'ingaggio del padre-agente. Il Milan intanto oggi ha accolto Andrea Conti: oggi test medici e domani visite mediche di rito per il sesto acquisto del club rossonero (operazione da 24 milioni più il cartellino di Pessina all’Atalanta). Sul fronte uscite: fatta per Kucka al Trabzonspor. Nel pomeriggio il centrocampista ha lasciato Milanello e in serata è arrivata la firma (prima di volare alla volta della Turchia): operazione da circa 6 milioni. Capitolo Juventus: iniziata ufficialmente la trattativa con la Fiorentina per Bernardeschi. La prima offerta bianconera è di 40 milioni più 2 di bonus (la richiesta è di 40 + 10 di bonus). Occhio anche ai giovani: preso il giovane Manolo Portanova dalla Lazio, classe 2000, figlio di Daniele ex di Siena e Bologna tra le altre. Sul fronte uscite invece è fatta per Neto al Valencia: domani il giocatore sarà in Spagna (operazione da 7 milioni più 2 di bonus). La Juve intanto ha anche incontrato il Vicenza per due giovani che interessano ai biancorossi: Beruatto e Toure (che comunque saranno prima aggregati al resto della squadra in ritiro e poi valutati). Ceduto anche il giovane Gabriele Bove (mediano classe ’98 della Primavera) alla Sambenedettese.

Il Napoli ha ceduto De Guzman all’Eintracht Francoforte. Intanto ha trovato un accordo con Mario Rui ed anche l’intesa con la Roma per il terzino: operazione definita sulla base di 9 milioni e 250mila euro più bonus. Tornando alle cessioni, invece, per Maiello è sempre più concreta l’ipotesi di ritorno a Frosinone mentre per Dezi ci sono Bari e Parma e Luperto potrebbe restare ancora in B (all’Empoli). Ore di riflessione, infine, per Strinic che dovrà decidere se rinnovare con minutaggio ridotto o essere ceduto: per il croato c’è il Galatasaray ma anche il Watford ed alcune squadre russe. La Roma ha rinnovato il contratto a Verde fino al 2020, giocatore che domani però firmerà con il Verona (in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per i giallorossi). Sul fronte entrate: la trattativa per Defrel procede in modo positivo, tanto che nelle prossime ore si potrà chiudere per l'attaccante del Sassuolo. La Roma insomma tenta lo sprint decisivo per battere la concorrenza di Leicester e Watford. Tra la Fiorentina e Borja Valero sarà addio. Oggi infatti lo spagnolo ha informato la società viola della sua intenzione di lasciare Firenze per trasferirsi all'Inter: adesso i due club inizieranno a trattare concretamente (5 milioni è l'offerta nerazzurra, 7 la richiesta viola). E restando in tema Inter, Dalbert vuole i nerazzurri: il giocatore ha forzato con il Nizza per la cessione.

Alla Spal è in arrivo Paloschi: trovato l’accordo anche con il giocatore dopo quello con l’Atalanta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (operazione da 6 milioni di euro). Paloschi ma non solo: in dirittura anche la trattativa per Gomis, portiere classe ’93 del Torino, per il quale è stato raggiunto oggi l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo. La Sampdoria ha chiuso per Kownacki: accettata l'offerta dei blucerchiati, il giocatore è pronto a venire in Italia e tra lunedì e martedì sosterrà le visite mediche. Pessina stamattina ha sostenuto le visite mediche con l’Atalanta (poi per lui probabile prestito allo Spezia). Il Torino è vicino a cedere in prestito secco alla Reggina i due giovani Cucchietti e Auriletto. Intanto per Cerci non ci sono solo i granata ma si registra l'inserimento dell'Hellas Verona: il futuro di Cerci dunque adesso è tra il Toro e i gialloblù. Per la difesa invece il Torino pensa ad Acerbi ed ha infatti chiesto informazioni al Sassuolo per il giocatore. Venuti torna al Benevento: c'è l'ok della Fiorentina. Il Cagliari ha ripreso i contatti con Andreolli, obiettivo per la difesa.

Serie B: il Parma ha preso Francesco Giorno, esterno classe ’93 della Casertana. Alla Ternana, invece, sono arrivati Gambino e Bombagi dal Fondi, ha firmato Bordin (ufficiale in prestito dalla Roma) e sempre dal Fondi è arrivato anche D'Agostino. La Pro Vercelli ha accolto Bergamelli, difensore classe ’87; oggi inoltre ha firmato anche Nobile, portiere classe ’96 dalla Lucchese, ed ha chiuso per il prestito di Pugliese in arrivo dall’Atalanta. Il giovane Vrioni della Primavera della Sampdoria è molto vicino al Carpi, mentre è in arrivo al Palermo Gabriele Rolando, centrocampista classe ‘95 (sempre dalla Samp). Il Frosinone ha preso Camillo Ciano dal Cesena per 1,3 milioni (e al giocatore contratto di 4 anni). Fatta per Ganz al Pescara: quinquennale per il giocatore, preso a titolo definitivo, che domani sosterrà le visite mediche. La Cremonese ha chiuso per Romizi dal Bari, mentre per la porta ha chiuso per Mazzoni in arrivo dal Livorno. Carpi vicino al cedere Petkovic al Pisa.

Dall’estero: Casillas ha rinnovato un altro anno con il Porto. Il Chelsea cerca un attaccante: sfumato Lukaku (direzione United)i Blues virano su altri due obiettivi: Alvaro Morata e Andrea Belotti.