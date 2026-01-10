Le parole di Marco Baroni, allenatore del Torino, dopo la sconfitta esterna contro l’Atalanta

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino, che dopo esser stato battuto in casa dall’Udinese nel turno infrasettimanale ha perso anche contro l’Atalanta nella prima giornata del girone di ritorno.

2-0 il risultato finale, che fa volare i nerazzurri e tiene i granata fermi al 12° posto, a +10 sulla zona retrocessione che – comunque – al momento continua a non preoccupare.

Al termine del match della New Balance Arena, Marco Baroni ha commentato la prestazione dei propri ragazzi ai microfoni di Dazn: “La squadra dopo il gol è entrata molto bene in campo ed è stata aggressiva. Ci siamo alzati molto come baricentro, il gol sarebbe stato meritato. Peccato, però rimane la ripresa e quello che abbiamo fatto”.

Sostituito a metà secondo tempo, Zapata è sembrato piuttosto contrariato. Baroni, in merito, ha dichiarato: “Sono cose normali, i giocatori si arrabbiano quando escono. Volevo invertire questo trend e la squadra si è alzata, non voglio responsabilizzare chi era in campo fino a quel momento sia chiaro”.

Baroni (IMAGO)

Torino, le parole di Baroni

L’allenatore granata ha poi proseguito: “Abbiamo subito 2/3 dei gol in cinque partite, sicuramente dobbiamo essere più continui e creare un’identità. Chiaro che siamo partiti con un nuovo progetto, io sono molto fiducioso, so che ci sono alcune cose che non vanno ma altre sì, miglioreremo sicuramente”

E per concludere, Baroni ha analizzato il modo in cui è stato preso il primo gol: “Stiamo lavorando su questa situazione, c’è un po’ di passività. La palla va toccata con più convinzione, ci stiamo lavorando ma è una cosa anche mentale. Devi avere la convinzione di prenderla tu la palla. La squadra ha perso un po’ le distanze”.