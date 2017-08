Aubameyang segna in Supercoppa ma non basta al Dortmund. Per il Milan però l'affare si complica...

I tifosi del Milan vorrebbero vederlo già in maglia rossonera ma lui nel frattempo… continua a segnare per il Borussia Dortmund! Pierre Emerick Aubameyang infatti nel match di Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco terminato poco fa, prima ha segnato il 2-1 per i suoi con un bel tocco sotto a scavalcare il portiere, poi è andato in rete anche dal dischetto durante i calci di rigore, anche se tutto ciò non è bastato ad evitare la sconiftta ai gialloneri. Il match, dopo i gol di Pulisic, Lewandowski, Aubameyang e l’autogol di Piszczek, era terminato sul 2-2 dopo i tempi supplementari. A trionfare dagli undici metri poi è stato il Bayern di Carletto Ancelotti, di nuovo protagonista dopo un’estate horror sotto l’aspetto dei risultati. L’attaccante gabonese invece, nonostante la sconfitta, continua a stupire rimanendo un sogno per i milanisti. E chissà che dopo la partita si sia avvicinato a Carletto Ancelotti magari per chiedergli un consiglio proprio riguardo ai rossoneri. Per lui il Milan non ha mai mollato e Aubameyang stesso spera ancora nei rossoneri, tanto che non ha mai voluto rinnovare coi tedeschi. C’è un però: più il tempo passa, più l’affare si complica. Il motivo è semplice: in caso di cessione, il BVB dovrebbe trovare un degno sostituto e rimpiazzare uno come Aubameyang non è esattamente l’impegno più semplice del mondo. Anzi. Trattare coi gialloneri sarà complicato per il Milan. A maggior ragione dopo una prestazione come quella di stasera, dove l’attaccante ha messo per l’ennesima volta in mostra quelle qualità degne di un vero top player. Col proprio club di appartenenza ovviamente sempre meno intenzionato a cedere uno così.

Delle voci di mercato riguardanti Aubameyang ha parlato ai microfoni di Fox Sports anche un ex rossonero, Sokratis Papastathopoulos: “Quando sei in una squadra così è logico che attorno a certi giocatori ci siano sempre voci. Vediamo che succede ma credo rimarremo così”.