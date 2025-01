Venezia su Belotti: l’attaccante può lasciare il Como

Il Gallo Belotti potrebbe lasciare il Como dopo soli sei mesi

Potrebbe essere già arrivata al capolinea l’esperienza di Andrea Belotti in riva al lago di Como. Alla corte di Cesc Fabregas, infatti, l’attaccante italiano non ha trovato lo spazio che desidera.

Il Gallo potrebbe dunque cercare altre soluzioni per sentirsi più protagonista. E proprio il Venezia potrebbe dargli quei minuti che in biancoblù non ci sono stati.

Con il Venezia di Eusebio Di Francesco, contro cui ha anche trovato uno dei due gol di questa stagione, l’attaccante classe 1993 troverebbe più garanzie e più minutaglia, sempre lottando per la salvezza.

Per lui, in questa prima parte di campionato, 15 presenze di cui la maggior parte solo spezzoni, e i già citati due gol proprio contro Venezia l’8 dicembre e contro il Verona, il 29 settembre.