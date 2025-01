Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta (imago)

Le formazioni ufficiali scelte da Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini per Udinese-Atalanta, gara valida per la ventesima giornata di Serie A

La ventesima giornata di campionato continua dopo l’anticipo del venerdì sera tra Lazio e Como. In programma oltre a Empoli-Lecce, c’è anche Udinese-Atalanta. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di oggi, sabato 11 gennaio 2025.

Finora, le due squadre hanno raccolto rispettivamente 25 e 41 punti, e si trovano rispettivamente in 9ª e 2ª posizione in classifica.

L’Udinese è reduce da due pareggi contro Torino e Hellas Verona, giunti dopo la buona vittoria per 2-1 in trasferta sulla Fiorentina. L’avversario è tosto ma la squadra di Runjaic ci proverà forte del sostegno del pubblico di casa.

L’Atalanta di Gasperini, invece, arriva da due risultati non positivi che hanno interrotto una striscia molto lunga di ottimi risultati (fatta eccezione per la gara contro il Real Madrid in Champions). All’1-1 di campionato contro la Lazio, infatti, ha fatto seguito il 2-0 dell’Inter in semifinale di Supercoppa Italiana.

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristense, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Bravo, Thauvin. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Padelli, Piana, Palma, Kabasele, Selvik, Pafundi, Ebosse, Touré, Modesto, Atta, Pejicic, Kamara, Ekkelenkamp, Brenner, Sanchez, Pizarro

Runjaic, allenatore dell’Udinese (Imago)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Hien, Sulemana, Zaniolo, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini. Allenatore: Gasperini

Dove vedere Udinese-Atalanta in tv e streaming

La partita tra Udinese e Atalanta si giocherà allo Stadio Friuli, meglio noto come Bluenergy Stadium per motivi di sponsorizzazione, sabato 11 gennaio alle 15:00. La partita sarà valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà possibile vedere la gara in diretta in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati. La diretta sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.