Vecchietti a chi? La TOP 11 Serie B degli over 32: hanno dominato il 2024

I migliori giocatori della Serie B del 2024: qual è l’undici ideale di over 32?

In un calcio sempre più proiettato verso la ricerca di giovani talenti e scommesse future, c’è un’altra faccia della medaglia che merita attenzione.

Parliamo dei giocatori che, superata abbondantemente la soglia dei trent’anni, continuano a essere protagonisti assoluti dimostrando che esperienza e qualità possono essere armi decisive anche in un panorama competitivo come quello della Serie B.

Portiere – Giacomo Poluzzi: l’estremo difensore del Sudtirol nonostante i 36 anni continua a essere un gatto tra i pali. 31 presenze da titolare nell’anno solare e 9 clean sheet ottenute.

Terzino destro – Antonio Caracciolo: il capitano del Pisa le gioca tutte, tutte. Troppo importante anche a livello caratteriale per l’undici di Filippo Inzaghi.

La Top 11 degli over 32 di Serie B

Difensore centrale – Luca Ceppitelli: nella seconda parte della scorsa stagione un vero e proprio pilastro del Sudtirol. Quest’anno puntuale e ordinato quando schierato.

Difensore centrale – Andrea Masiello: difesa tutta over per il Sudtirol che intanto a suon di giocate “d’esperienza” si sta confermando in categoria. Non poteva mancare l’ex Atalanta.

Terzino sinistro – Nicolò Brighenti: se non gioca è per motivi extra (infortuni o squalifica). Cambia l’allenatore a Catanzaro ma lui resta in campo. Determinante.

Mezzala destra – Jasmin Kurtic: come si fa a non innamorarsi del piedino educato del centrocampista sloveno. Non si inserisce più come una volta in Serie A, ma nonostante l’avanzare dell’età resta un giocatore di livello per il campionato.

Mediano – Salvatore Burrai: 37 anni e non sentire il salto di categoria da Lega Pro a Serie B. Leader.

Mezzala sinistra – Birkir Bjarnason: una bandiera ormai del Brescia, i tifosi lo adorano per l’atteggiamento che porta in campo oltre ai gol. Già 4 in questo inizio di stagione in 12 partite.

Ala destra – Franco Vasquez: qualità ed estro a servizio della Cremonese. Uno dei classici giocatori “belli da vedere”. Fa ancora la differenza.

Punta centrale – Massimo Coda: per vincere la Serie B servono 10 buoni difensori e Massimo Coda davanti. Non è una frase fatta ma vedendo l’andamento delle ultime stagioni potrebbe diventarla presto.

Ala sinistra – Roberto Soriano: ripartito da Salerno, ci ha messo un po’ a carburare ma quando lo ha fatto è diventato subito un titolarissimo della squadra. Troppo forte per la B.