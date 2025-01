Il portiere di proprietà dell’Inter è uno tra i protagonisti della stagione del Venezia di Eusebio Di Francesco

Protagonista tra i pali, Filip Stankovic sta stupendo Eusebio Di Francesco e il Venezia.

Dopo le prime 7 giornate di campionato in panchina, il portiere classe 2002 – di proprietà dell’Inter – ha sempre giocato titolare.

Arrivato nel mercato estivo in prestito con diritto di riscatto, il Venezia potrebbe decidere di riscattarlo al termine della stagione.

In questo caso, il club nerazzurro conserverebbe una percentuale su un’eventuale futura rivendita.

Il trasferimento in laguna

Le giovanili con la maglia dell’Inter, poi l’esperienza in Olanda con il Volendam e il ritorno in Italia: prima la Sampdoria, oggi il presente si chiama Venezia.

Filip Stankovic si è trasferito in laguna nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estiva attraverso un operazione in prestito con diritto di riscatto. Come detto, qualora il Venezia dovesse decidere di riscattarlo (per una cifra pari a 2 milioni di euro), l’Inter avrà il 50% sulla futura rivendita.

Stankovic, i numeri in stagione con il Venezia

Filip Stankovic è senza dubbio uno dei protagonisti, fino ad ora, della stagione del Venezia. Interventi efficaci e decisivi, sempre sul pezzo e impeccabile: il portiere classe 2002 è uno dei punti ferma della rosa e partita dopo partita sta convincendo sempre di più Eusebio Di Francesco.

Nel corso del campionato, Stankovic ha collezionato 11 partite (risultando sempre tra i migliori in campo) e subito 19 gol. La salvezza del Venezia passerà soprattutto dai suoi interventi, e dalle sue mani.