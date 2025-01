Atalanta, infortunio superato: vicino il rientro di Scamacca

Provengono grosse novità dal campo d’allenamento dell’Atalanta sulle condizioni del lungodegente Gianluca Scamacca

Gian Piero Gasperini può sfoggiare un bel sorriso in una settimana rivelatasi particolarmente complessa a causa di alcuni infortuni.

Digerito il grave problema occorso in allenamento a Odilon Kossounou, la vigilia della prima storica partita col Barcellona è stata contraddistinta dallo stop di Ademola Lookman, incappato in una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro.

Come se non bastasse, in terra catalana si sono verificati altri due stop proprio durante l’incontro pareggiato per 2-2 grazie alle reti di Éderson e Mario Pasalic.

I due calciatori sfortunati costretti a lasciare anzitempo il campo sono stati Sead Kolasinac, partito titolare a Montjuïc, e Giorgio Scalvini, entrato in corso d’opera proprio per rimpiazzare il bosniaco.

Una buona notizia in mezzo a tanti infortuni

Di fronte alle parecchie noie fisiche che hanno tormentato la rosa nel mese di gennaio, giunge adesso una bella notizia.

L’oggetto della notizia è il lungodegente Gianluca Scamacca che avrebbe definitivamente smaltito la rottura del legamento crociato anteriore.

Gianluca Scamacca, Atalanta (Imago)

Atalanta, fissata la data del rientro in campo di Scamacca

Dopo tanti mesi trascorsi ai box per via dell’infortunio procurato in estate in un’amichevole disputata al Tardini di Parma, finalmente il calciatore romano vede vicino il rientro in campo.

Infatti l’ex attaccante di Sassuolo e West Ham tornerà presto a disposizione del proprio allenatore. Clicca qui per conoscere la data cerchiata in rosso nel calendario dal classe 1999.