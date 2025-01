Sampdoria, obiettivo Palumbo: per il Modena è incedibile. Il punto

Il club blucerchiato è scatenato sul mercato con tante le operazioni in corso

La Sampdoria è molto attiva in questa sessione di calciomercato invernale con l’obiettivo finale di allontanarsi il più possibile dai bassifondi della classifica di Serie B. L’ultima posizione dista solamente tre punti.

Proprio in quest’ottica, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici. Non solo l’affare già chiuso per Marco Curto, centrale del Cesena ma di proprietà del Como.

Il club blucerchiato ha trovato anche l’accordo con Rémi Oudin, esterno d’attacco francese 28enne del Lecce, che arriverà a Genova nella serata di giovedì 23 gennaio per poi svolgere le visite mediche la mattina successiva.

Ma non solo. La Sampdoria è al lavoro per rinforzare ulteriormente anche la difesa e il centrocampo.

Sampdoria: si aspetta Altare, offerta per Palumbo

Per la difesa il nome è da tempo quello di Giorgio Altare, che dovrebbe liberarsi dal Venezia solo dopo l’arrivo in arancioneroverde di Alessandro Marcandalli.

Infine, la società ligure ha presentato un’offerta anche per Antonio Palumbo, centrocampista classe 1998 del Modena, tra i migliori in Serie B nel suo ruolo in questa stagione. I gialloblù dopo un primo approccio considerano il giocatore incedibile, anche se la Sampdoria sembra intenzionata a fare sul serio e insistere proprio per Palumbo, avendo presentato un’offerta concreta.