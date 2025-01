Milan, il Manchester United non contribuisce all’ingaggio di Rashford: la situazione

Il Manchester United non vuole contribuire all’ingaggio di Marcus Rashford: prosegue la trattativa con il Milan.

La pista che potrebbe portare Marcus Rashford al Milan vive un momento di stallo. La deadline inizialmente fissata per mercoledì è stata superata senza sviluppi significativi, con il nodo principale che rimane legato all’ingaggio dell’attaccante inglese.

Al momento, il Manchester United non sembra disposto a contribuire al pagamento dello stipendio del giocatore, una condizione che sta complicando la chiusura dell’operazione.

Rashford, attualmente tra i giocatori più pagati dei Red Devils, rappresenta un profilo di altissimo livello, ma nessuna delle squadre interessate, compreso il Milan, è in grado di coprire integralmente il suo ingaggio.

Il Milan, che vede in Rashford un possibile colpo di mercato per rinforzare il reparto offensivo, è in attesa di capire se il Manchester United cambierà posizione nelle prossime ore.

Milan, la situazione sulla trattativa per Rashford

Anche altre squadre che avevano mostrato interesse per Rashford si trovano nella medesima situazione, incapaci di soddisfare le richieste economiche del giocatore senza il supporto dello United.

Per ora, il futuro dell’attaccante resta avvolto nell’incertezza, mentre tutte le parti coinvolte sembrano in attesa di un segnale che possa sbloccare la situazione.