Milan, primo sondaggio per Joao Felix: il Chelsea non apre al prestito

I rossoneri hanno fatto un primo sondaggio per il portoghese del Chelsea. Al momento i blues dice “no”

Il Milan prosegue al lavoro tra calcio e mercato. Uno degli obiettivi graditi anche a Sergio Conceiçao è Joao Felix.

La società rossonera ha fatto un primo sondaggio con il Chelsea per quanto riguarda il portoghese, considerate anche le difficoltà per quanto riguarda l’arrivo di Marcus Rashford.

--> -->

In questa stagione Felix non sta trovando spazio con Maresca, solo tre le presenze da titolare in Premier League. Il Chelsea al momento non ha aperto alla possibilità del prestito.

Rashford si allontana, Walker si avvicina

Marcus Rashford si allontana dal Milan, facendo così avvicinare Kyle Walker. Infatti, la società rossonera ha a disposizione uno slot per gli extra-comunitari.

Così, il mancato arrivo di Rashford, potrebbe avvicinare Walker, che ha dichiarato la propria intenzione di lasciare il Manchester City.