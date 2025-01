Prime pagine: “Rashford vuole il Milan”, “Spaventus”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 11 gennaio

La 20ª giornata di Serie A si è aperta con il pareggio per 1-1 tra Lazio e Como nell’anticipo del venerdì sera. Patrick Cutrone agguanta il pareggio in rimonta, ma Fabregas non ci sta: “Sono comunque due punti persi“.

Oggi, sabato 11 gennaio, sono in programma altre quattro partite: Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta alle 15.00, Torino-Juventus alle 18.00 e infine Milan-Cagliari alle 20.45. Sarà la prima partita di Conceição in campionato.

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, dunque, affrontano diversi temi. Dal calciomercato che si sta infiammando sempre più in queste ore fino proprio alla Serie A e al derby della Mole.

Di seguito, ecco appunto le prime pagine di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

Grande focus sui contatti Rashford-Milan per la Gazzetta dello Sport, con qualche dettaglio sulla trattativa che porterebbe l’inglese in Italia. Con taglio più alto spazio al derby della Mole, big match di giornata.

Il Corriere dello Sport, invece, si concentra proprio su Torino-Juventus, in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. “Spaventus” è il titolo scelto dal CdS, che fa il punto sulla partita con formazioni e ultimi incontri. In alto, spazio al mercato con Frattesi-Roma e Kvara-PSG.

Tuttosport, infine, aprono a loro volta sul derby della Mole tra Torino e Juventus. “Chi perde paga” è il titolo designato, con Vanoli e Thiago Motta che non possono permettersi una sconfitta, chi per un motivo, chi per l’altro.