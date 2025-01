Parma-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Pecchia e Giampaolo in vista della sfida tra Parma e Lecce valida per la 23a giornata di Serie A.

Terminati gli impegni europei è il momento di tornare a pensare alla Serie A. Ad aprire la 23a giornata di campionato sarà l’anticipo tra Parma e Lecce, in programma questa sera alle 20:45.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-2 contro il Milan, risultato deludente ma che ha messo in mostra le qualità della squadra di Pecchia. Per questo il Parma vorrà tornare subito a vincere.

Il Lecce sta invece attraversando un momento complicato: una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. Non a caso la squadra di Giampaolo è terzultima in classifica, in piena zona retrocessione.

Entrambe le formazioni hanno 20 punti e sarà quindi una sfida fondamentale per la lotta salvezza. Vietato sbagliare.

Le formazioni ufficiali di Parma-Lecce

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Mohamed, Mihaila; Djuric. Allenatore: Fabio Pecchia

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. Allenatore: Marco Giampaolo

Dove vedere Parma-Lecce in tv e in streaming

Il match tra Parma e Lecce, valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2024/25, è in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva su DAZN.