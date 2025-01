Napoli, Conte: “Non possiamo pensare di essere già a fine percorso”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore del Napoli prima della sfida con la Juventus

Antonio Conte torna ad affrontare il suo passato, questa volta in veste di allenatore del Napoli. I bianconeri saranno ospiti al “Maradona” nella sfida che si terrà sabato 25 gennaio alle 18:00.

Due giorni prima della sfida, l’allenatore salentino interviene in conferenza stampa da Castel Volturno per presentare la sfida.

Il Napoli, che quest’anno non gioca le coppe europee, è reduce dall’ottima vittoria per 3-2 sull’Atalanta in trasferta, che ha permesso agli azzurri di mantenersi in vetta alla classifica, a +3 sull’Inter che ha una partita in meno.

La Juventus, invece, è reduce in campionato dal netto 2-0 sul Milan di Conceição. A seguire, però, nella giornata di martedì 21 gennaio i bianconeri hanno ottenuto solo un pareggio per 0-0 contro il Brugge in Champions League. Di seguito le dichiarazioni di Conte.

Napoli, Conte: “Io ricerco l’eccellenza”

Antonio Conte, ha esordito così ai microfoni della sala stampa. “Meglio il Conte di oggi o quello di 14 anni fa alla Juventus? Che dire, alla fine tra calciatore e allenatore ho passato 16 anni con la Juve, ci arrivai nel 1991 in realtà. Per me è stata una grande esperienza e un grande insegnamento. Io cerco di essere ogni giorno migliore, non solo rispetto alla Juve ma anche rispetto a 24 ore fa. Dobbiamo migliorarci quotidianamente, deve essere uno stimolo. Di sicuro però mi sento molto più completo“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “È inevitabile che nel percorso si immagazzina sempre di più, per rimanere in scia bisogna continuare a studiare ed evolversi. Io ricerco l’eccellenza.

A questo Napoli però serve fare il percorso, continuare ciò che abbiamo iniziato. Non possiamo pensare di essere già alla fine. Bisogna aspettare e sperare che questo percorso sia più lungo possibile“.