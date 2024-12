Per il Milan c’è Sérgio Conceição: ecco chi è il nuovo allenatore rossonero

Esonerato Paulo Fonseca, in rossonero arriva Sérgio Conceição: ecco chi è il portoghese nuovo allenatore del Milan

Il Milan ha sollevato Fonseca dall’incarico di allenatore della prima squadra (LEGGI QUI IL COMUMICATO UFFICIALE DEL CLUB).

La decisione è arrivata in seguito al pareggio in campionato contro la Roma, arrivato nella giornata del 29 dicembre.

Il nuovo allenatore sarà dunque Sérgio Conceição, che torna in Italia dopo 20 anni a seguito dell’avventura da calciatore con addosso i colori della Lazio.

Ecco dunque chi è il nuovo allenatore del Milan.

Fuori Fonseca, arriva Conceição: ecco chi è il nuovo allenatore del Milan

Nonostante l’esonero di Fonseca, in casa Milan si continua a parlare portoghese. Arriva infatti direttamente dal Portogallo Sérgio Conceição, alla sua prima avventura da allenatore in Italia. Dopo aver vestito da calciatore le maglie di Lazio, Parma e Inter dal 1998 al 2004, l’ormai ex allenatore del Porto arriva alla sua prima panchina italiana col compito di far rialzare i rossoneri in classifica. Conceição ha iniziato la sua carriera da allenatore con “I Leoni di Olhão” dell’Olhanense a gennaio del 2012, con i quali ha raggiunto la salvezza dopo essere subentrato a Faquirà. Successivamente, l’8 aprile dello stesso anno, è passato all’Académica, squadra della sua città natale.

Il 26 maggio del 2024 è stato nominato allenatore del Braga, con il quale ha concluso il campionato al quarto posto meritandosi l’accesso all’Europa League. Un anno dopo è stato sollevato dall’incarico, e scelto al suo posto proprio Paulo Fonseca. Dopo una parentesi al Vitória Guimarães, è stato nominato allenatore del Nantes in Francia. Qui ha passato una stagione da vero protagonista, guidando la squadra dalla zona retrocessione al 7° posto in Ligue 1. Da luglio 2017 a giugno 2024 è stato invece allenatore del Porto, con cui ha vinto 4 campionati, 4 Coppe di Portogallo, 3 Supercoppe e anche una Coppa di Lega portoghese.

I prossimi appuntamenti del Milan

In casa rossonera ci si prepara presto all’era Conceição. Il nuovo allenatore prenderà da subito le redini della nuova squadra, e ritroverà per la sua prima partita il figlio Chico. Per il 3 di gennaio resta infatti in programma la partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus.

In seguito, l’11, il portoghese farà il suo debutto da allenatore in Serie A ospitando il Cagliari a San Siro.