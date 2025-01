Kolo Muani è un nuovo giocatore della Juventus: l’attaccante francese arriva il prestito dal Paris-Saint Germain

Dopo aver ufficializzato il primo acquisto di mercato con l’arrivo di Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, la Juventus ha trovato anche il suo secondo rinforzo.

Non solo il difensore portoghese, dunque, ma anche un nuovo attaccante: si tratta di Kolo Muani. L’attaccante francese è arrivato dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito secco.

Il Psg, nelle ultime ore, è riuscito a liberare uno slot per prestare il giocatore ai bianconeri, prima occupato da Juan Bernat. Il terzino, in prestito al Villarreal, ha infatti risolto il suo contratto coi francesi per rimanere in Spagna, a titolo definitivo.

Questa situazione ha permesso alla Juventus di ufficializzare l’attaccante. Il francese si allena da giorni agli ordini di Thiago Motta e ora può finalmente iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura.

Juventus, ufficiale l’arrivo di Kolo Muani

Questo il comunicato diffuso sui propri canali dal club biaconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni.

Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.