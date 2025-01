Roma, ufficiale l’arrivo di Rensch

Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Ajax: il comunicato ufficiale

Nuovo acquisto per la Roma. Ecco Rensch dall’Ajax. Dopo l’accordo raggiunto nelle ultime ore, il calciatore era stato autorizzato dal club olandese a partire per l’Italia.

L’olandese è il primo arrivo del calciomercato invernale della Roma.

Questo, il comunicato uffficiale del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Devyne Rensch dall’Ajax.

Classe 2003, di ruolo esterno destro, l’olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax per poi diventare un titolare della prima squadra arrivando a collezionare oltre 100 partite ufficiali, in tutte le competizioni”.

Il comunicato si è poi così concluso: “Rensch, inoltre, ha già esordito con l’Olanda nella nazionale maggiore. Il debutto risale al 7 settembre 2021, in un match contro la Turchia. In giallorosso vestirà la maglia numero 2, sarà l’ottavo calciatore olandese della storia a vestire la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Devyne!”.

Roma, ecco Rensch dall’Ajax

Più che di difensore, parliamo di un esterno basso che fa della duttilità e velocità le sue caratteristiche principali. L’olandese classe 2003 può infatti ricoprire diverse posizioni in campo, aiutato dalla sua abilità nel giocare sia con il piede destro che con quello mancino.

Come detto Rensch preferisce agire in attacco, ma negli ultimi tempi ha lavorato molto anche sulla fase difensiva. In totale con la formazione olandese, club in cui è cresciuto, il calciatore conta più di 150 presenze in Eredivise, oltre a qualche apparizione in Europa League. Un giocatore che potrà fornire diverse possibilità alla Roma di Claudio Ranieri.