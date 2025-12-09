Juventus Women, Canzi: “Possibilità di arrivare tra le prime quattro in UWCL? Possiamo giocarcela allo Stadium”

Le parole di Canzi dopo la vittoria della Juventus Women contro il St. Polten.

La Juventus Women domina sul St. Polten nella notte di Champions League. Decisive la doppietta di Girelli e i gol di Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel.

Al termine del match Massimiliano Canzi ha commentato in conferenza stampa la prestazione delle sue ragazze.

“Sicuramente ci godiamo la vittoria e festeggiamo perché è giusto farlo. Quando non arrivano i risultati ci si leccano le ferite e quando arrivano si festeggia. L’appetito vien mangiando, siamo contenti di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale. Detto questo abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di ancora più grande quindi per spirito e mentalità ci proveremo“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha proseguito: “Sono soddisfatto perché abbiamo avuto un inizio di stagione non semplice nonostante in Champions abbiamo sempre fatto bene. Quando abbiamo perso era immeritatamente, finora è un percorso netto come prestazioni e siamo contenti. Divertirsi? Questo è un gioco strano, ti diverti quando vinci e quando vinci bene. La mentita è quella vogliamo sempre vincere, siamo la Juventus, non sempre si riesce. Oggi siamo molto contente, ho visto delle cose belle. Io sono felice quando vedo le corse di rientro degli ultimi due calci d’angolo, quando vedo che tutte rientrano così e stai vincendo 5-0 e 10 giocatrici tue sono in area dopo 6-7 secondi significa che la squadra c’è e lavora per lo stesso obiettivo”.

Infine ha concluso commentando la possibilità di arrivare tra le prime quattro: “Ci stuzzica tanto, ce la giocheremo. Possiamo giocarcela nello Stadium e ci piacerebbe tanto ci fosse una risposta consona al livello della manifestazione e di quello che ci giochiamo. Spesso si dice che giochiamo lontani ed è un problema, nel momento in cui il club fa un grande passo come aprire lo stadio sarebbe bello avere una cornice di pubblico degna della competizione che ci stiamo giocando“.