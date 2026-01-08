Fiorentina, fatta per l’arrivo di Brescianini: le cifre

Le ultime in casa viola

La Fiorentina ha il suo nuovo centrocampista: il club viola ha chiuso per Marco Brescianini dall’Atalanta.

Affare da 1 milione di euro più 10 per il riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei viola.

Il giocatore è atteso a Firenze nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.

In questa stagione il centrocampista classe 2000 ha disputato 12 partite tra tutte le competizioni e ha realizzato un gol in Serie A.