Fiorentina, fatta per l’arrivo di Brescianini: le cifre
La Fiorentina ha il suo nuovo centrocampista: il club viola ha chiuso per Marco Brescianini dall’Atalanta.
Affare da 1 milione di euro più 10 per il riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei viola.
Il giocatore è atteso a Firenze nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.
In questa stagione il centrocampista classe 2000 ha disputato 12 partite tra tutte le competizioni e ha realizzato un gol in Serie A.