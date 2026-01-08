Roma-Raspadori, passi avanti decisivi per arrivare alla chiusura

Giacomo Raspadori (IMAGO)

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda la trattativa tra la Roma e Giacomo Raspadori: le novità

Ci siamo: la trattativa tra Roma e Raspadori sta per giungere al termine. Dopo aver trovato l’accordo con l’Atletico Madrid da diversi giorni, i giallorossi si sono mossi con convinzione per cercare di convincere anche il giocatore che è attualmente impegnato con la Supercoppa di Spagna.

Massara, direttore sportivo della Roma, aveva incontrato di persona (per la prima volta) gli agenti del giocatore nella giornata di mercoledì 7 gennaio.

Nel pomeriggio di giovedì, invece, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima dal punto di vista economico, con i giallorossi che hanno offerto una cifra più alta rispetto a quanto guadagna il giocatore all’Atletico Madrid.

A questo punto manca solo l’ultimo via libera dell’attaccante ex Napoli, mentre l’ottimismo si fa sempre più crescente: sono stati mossi passi in avanti sempre più decisivi per arrivare alla chiusura della trattativa.