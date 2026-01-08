Juventus, risolto il contratto di Igor Tudor
La Juventus e Igor Tudor hanno risolto ufficialmente il contratto in queste ore: le ultime
Igor Tudor non è più legato alla Juventus. In queste ore è arrivata la risoluzione del contratto con il club bianconero.
L’allenatore croato sarà ora libero di firmare con altri club all’estero in caso di proposte.
Ricordiamo che per questa stagione, avendo già allenato la Juventus, Tudor non potrà allenare in Serie A.
Il contratto dell’allenatore era in essere fino al 2027.