Milan, si lavora per Hakim Ziyech

Il Milan ha messo gli occhi su Hakim Ziyech, vecchio pallino della dirigenza. Il fantasista marocchino, di proprietà del Chelsea, ha espresso la volontà di lasciare i Blues: i rossoneri lavorano per trovare un accordo con il giocatore.

L'interesse è concreto e dal lato del giocatore c'è disponibilità a trattare: servirà un'intesa sull'ingaggio, che attualmente è di 5 milioni di sterline a stagione. Si lavora per trovare una quadra sulla formula. La trattativa potrebbe essere agevolata dai rapporti tra le società, adesso ufficialmente entrambe americane.

Milan, i numeri di Ziyech

Cresciuto in Olanda, nelle giovanili dell'Heerenveen, Ziyech si è messo in mostra con la maglia dell'Ajax tra 2016 e 2020. Le sue prestazioni hanno convinto il Chelsea a puntare su di lui, ma in due stagioni a Londra il fantasista marocchino ha faticato a lasciare il segno. Al Chelsea ha collezionato 83 presenze e 14 gol.