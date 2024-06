Manchester United, interesse concreto per Zirkzee

Il club inglese si è inserito con forza per provare a portare Zirkzee in Inghilterra

Come raccontato in queste settimane, l'obiettivo del Milan per rinforzarsi in attacco è Joshua Zirkzee del Bologna. Nodo principale delle trattative fra le parti è quello riguardanti le commissioni per il trasferimento, che i rossoneri sperano di abbassare. Nel frattempo, però, si è inserito dall'Inghilterra il Manchester United.

Bologna, inserimento del Manchester United per Zirkzee

Dall'Inghilterra e dalla Germania hanno infatti rilanciato un interesse ancora più concreto da parte dello United. Se i Red Devils dovessero accontentare le richieste di commissione dell'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, per i rossoneri ci sarebbe poco da fare.

Il Milan continua a mantenere la sua linea, giudicando eccessiva la richiesta di 15 milioni dell'agente. In questo momento non c'è l'accordo tra i rossoneri e Joorabchian, per cui è chiaro che si possono inserire club, come lo United, che possono forse garantire quel tipo di richieste.

Fase quindi di stand-by da parte del Milan, che sta valutando altri nomi come quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino, del Girona.