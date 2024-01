Zerbin tra Frosinone e Napoli: la situazione

Alessio Zerbin è il protagonista indiscusso del Napoli nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina: la sua doppietta vale la finale della competizione. Una performance che non mette a tacere le voci di mercato intorno a lui. Gli agenti del calciatore vogliono rispettare il patto preso con il Frosinone per il loro assistito. L'obiettivo è quello di far giocare quanto più possibile il calciatore.

A questo punto, la decisione finale spetterà al Napoli. Nel frattempo, Zerbin si gode una notte da protagonista e trascina il club nella finale di Supercoppa italiana.