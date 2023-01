Milan, contatti con l'entourage di Zaniolo: i dettagli

Il Milan è pronto a fare sul serio per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è sul mercato ed è diventato uno degli obiettivi del mercato invernale dei rossoneri. Il giocatore preferirebbe restare in Italia, e così il Milan ci prova. Ed è disposto anche ad andare oltre il semplice prestito con diritto di riscatto.

Oggi c'è stato un contatto tra il Milan e l'entourage del giocatore: i rossoneri potrebbero spingersi anche a un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League per portare a Milano il giocatore, ma a una cifra non superiore ai 25 milioni di euro, bonus compresi. In queste ore il club dovrebbe parlarne con la Roma per capire se può essere una valutazione congrua.

Roma-Zaniolo, la situazione

Che Nicolò Zaniolo sia sul mercato, ormai, non è un segreto. Arrivato a Roma dall'Inter nell'estate del 2018, l'azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe lasciare i colori giallorossi in questa sessione di mercato. Sulla situazione si è espresso anche José Mourinho nel postpartita della sfida contro lo Spezia: "Comprendo la volontà di Nicolò Zaniolo di andar via, il mercato è aperto, però io sento che non andrà via".

Il giocatore ha chiesto di non essere convocato per l'ultima gara di campionato e si prepara così a fare le valigie. Il Milan potrebbe essere una soluzione: il giocatore rimarrebbe in Italia, il Milan darebbe a Pioli un'arma in più sulla trequarti. In questa stagione, Zaniolo ha giocato 13 partite e segnato 1 gol.