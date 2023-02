Zaniolo-Galatasaray: il giocatore è in partenza da Linate | FOTO e VIDEO

Il Galatasaray è pronto ad abbracciare Zaniolo: il giocatore è in volo verso la Turchia

AGGIORNAMENTO 16.15 - Nicolò Zaniolo ha raggiunto l'aeroporto di Linate, a Milano, accompagnato dalla famiglia. A brevissimo la partenza verso Istanbul del giocatore con un volo privato.

Ormai manca sempre meno: Nicolò Zaniolo sta per diventare ufficialmente un giocatore del Galatasaray. Dopo un calciomercato in cui il suo nome era stato accostato a Milan, Bournemouth e Leeds United, il suo futuro sarà nel campionato turco, dove le trattative sono ancora aperte.

Ci aveva provato anche il Fenerbahçe ma il giocatore ha scelto il Galatasaray. L'ormai ex Roma è in partenza da Milano per Istanbul: ha da poco lasciato l'hotel dove alloggiava insieme alla famiglia e agli agenti Marco Busiello e Claudio Vigorelli.

Zaniolo, i numeri con la Roma

Arrivato a Roma nel 2018 dall'Inter nell'affare Nainggolan, ha collezionato 128 presenze e 24 gol con il club giallorosso ma è stato alle prese anche con due brutti e lunghi infortuni al crociato.

Con la Roma è diventato anche ad aver segnato una doppietta in Champions league. Nel 2022 ha vinto la Conference League: decisivo il suo gol in finale contro il Feyenoord.