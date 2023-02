Roma-Galatasaray: trattativa continua per Zaniolo. Nella notte è arrivata l'offerta dal Fenerbahce

Galatasaray e Roma in trattativa continua per trovare l'intesa per Zaniolo. Nella notte è arrivata un'offerta dal Fenerbahce

Ultimi due giorni di calciomercato in Turchia (chiuderà ufficialmente l'8 febbraio), e il nome più caldo è, senza dubbio, quello di Nicolò Zaniolo. Come riportato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, Zaniolo ha accettato l'offerta del Galatasaray. Adesso, i turchi sono in trattativa continua con la Roma per trovare l'intesa: le due società contano di chiudere in serata, nonostante nella notte sia arrivato un rilancio da parte del Fenerbahce.

Roma, per Zaniolo con il Galatasaray si conta di chiudere entro sera

Nella notte il Fenerbahce ha presentato un'offerta alla Roma per Zaniolo. Un'offerta più alta rispetto a quella fatta dal Galatasaray nei giorni scorsi. Per questo motivo la Roma, conscia dell'intesa totale tra il giocatore e la società, sia sul lato stipendio che lato clausola (che dovrebbe essere di circa 35 milioni di euro) ha chiesto al Galatasaray di aumentare la propria offerta. Al momento i due club sono in trattativa continua per trovare l'intesa finale.

Galatasaray-Zaniolo: il punto

Le cifre sulle quali il Galatasaray e Zaniolo hanno trovato l'accordo vedono una clausola rescissoria di 35 milioni e un'offerta al giocatore è sui circa 3 milioni a stagione. Ormai Zaniolo non ne fa più una questione di soldi quanto di poter giocare. Ma serve l'accordo tra i club adesso per arrivare alla chiusura. L'ex Inter si è già sentito anche con i vari ex "italiani" già lì come Mertens, Icardi e Torreira e gli hanno consigliato di andare.