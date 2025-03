I due calciatori nerazzurri salteranno la partita tra Fiorentina e Atalanta

Dopo la pausa delle nazionali di marzo, si avvicina la ripresa della Serie A. Le squadre sono infatti al lavoro per preparare l’ultima parte di stagione, con 9 giornate in programma prima della fine del campionato.

L’Atalanta di Gasperini, nello specifico, nel prossimo turno sarà impegnata a Firenze contro la Fiorentina, ma dovrà fare a meno di due calciatori molto importanti. I due assenti saranno Retegui e Cuadrado: troppo elevato il rischio di ricadute per entrambi. Il rientro è previsto per il 6 aprile, quando la Dea sfiderà la Lazio. Questa è la speranza dello staff nerazzurro.

Nell’allenamento di oggi, 26 marzo, Kossounou e lo stesso Cuadrado hanno svolto lavoro individuale in campo. Lavoro parziale in gruppo invece per Sulemana.

I calciatori tornati a Zingonia dalle nazionali

Terapie per Retegui, Posch, Scalvini e Scamacca. Ha fatto lo stesso Palestra, in attesa di accertamenti strumentali.

Per quanto riguarda i nazionali, oggi sono rientrati a Zingonia Kolasinac (che ha giocato con la Bosnia) e Hien (in campo con la Svezia).