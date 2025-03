Le parole del difensore della Juventus Gleison Bremer, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante un evento di beneficienza per la ricerca sul cancro

La Juventus sta vivendo un momento senza dubbio delicato. I bianconeri hanno cambiato allenatore di recente, scegliendo di affidare la panchina a Igor Tudor. L’esperienza di Thiago Motta, dunque, si è conclusa ancor prima della fine della stagione.

Il nuovo allenatore della Juventus farà il suo esordio nella prossima giornata di Serie A contro il Genoa, con l’obiettivo di tornare a vincere per qualificarsi alla prossima Champions League.

Sul ritorno di Igor Tudor in bianconero si è espresso anche Gleison Bremer, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’evento benefico a cui hanno partecipato diverse figure della Juventus.

Di seguito le dichiarazioni complete del difensore.

Juventus, Bremer: “Vorrei giocare subito”

Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha cominciato così: “Sono stati mesi difficili. Però ora sta proseguendo bene e non sto avendo intoppi. Vorrei giocare subito, però dobbiamo rispettare i tempi. Magari per il Mondiale sì ma non da titolare. Ma non voglio affrettare i tempi“.

Ha concluso parlando del cambio in panchina e di Thiago Motta: “Abbiamo avuto tanti infortuni. Mi dispiace molto per Thiago Motta che è stato un bravo allenatore per me. È andata così e mi dispiace molto. Con Tudor ci siamo visti e mi ha chiesto come stavo, ma è ancora presto. Speriamo di centrare la Champions“.