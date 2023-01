Zaniolo-Bournemouth, una notte di riflessione prima della risposta definitiva

Una notte di riflessione per discutere dell’offerta del Bournemouth. Nicolò Zaniolo attende qualche ora prima di dare una risposta definitiva al club inglese.

Oggi pomeriggio è andato in scena l’incontro tra l’agente del calciatore Claudio Vigorelli e la dirigenza del Bournemouth. Una decisione non c’è ancora stata, ma la sensazione è che Zaniolo non sia convinto dell’offerta del club inglese.

Domani, dopo la notte di riflessione, sarà data una risposta anche alla Roma. Il Bournemouth ha fatto di tutto per convincerlo: oltre all’aspetto economico importante, a Zaniolo è stata prospettata la possibilità di giocare in un campionato importante come la Premier, per fare leva sulla voglia di dimostrare il suo valore.

L’offerta del Bournemouth alla Roma è di 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla rivendita. Un'offerta che soddisfa le richieste della società giallorossa. La palla ora passa a Zaniolo e il suo entourage, ma le sensazioni non sono positive.