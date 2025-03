Inter, Marotta: “I campionati non si vincono soltanto negli scontri diretti”

Le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta nel pre partita della sfida contro il Napoli.

Manca ormai poco all’inizio del big match di Serie A tra Napoli e Inter, una delle sfide più importanti della stagione.

A sfidarsi saranno la prima in classifica contro la seconda, in un testa a testa importantissimo per la lotta scudetto.

Intervenuto ai microfoni di Dazn il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha detto: “Essere ancora in una competizione importante come la Champions è motivo di grande orgoglio, per la storia del club e per la nazione che rappresentiamo. Non deve essere una cosa straordinaria e mi dispiace per le altre squadre e per il ranking”.

“Il fatto che negli scontri diretti non riusciamo a dare il massimo fa parte delle statistiche – ha continuato -, ma i campionati non si vincono soltanto in quelle partite. Oggi l’Atalanta ha pareggiato con il Venezia, i pronostici non sono sempre corretti. Mancano ancora 12 partite”.

Inter, le parole di Marotta su Lautaro

Il presidente nerazzurro ha poi parlato del caso Lautaro Martinez, accusato di aver bestemmiato.

“Siamo in una situazione stucchevole, sembra che abbia commesso chissà quale crimine. Io credo nella sua versione ma accettiamo l’iter processuale. Rimane anacronistico perchè pare che tutto questo sia partito da un esposto di alcuni tifosi”, ha concluso.