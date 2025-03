Udinese, convocato il portiere classe 2008 Marco Cassin

In vista della sfida tra Udinese e Parma Runjaic ha deciso di convocare il giovane portiere classe 2008 Marco Cassin.

Emergenza totale in porta in casa Udinese, che dopo Okoye ha perso per infortunio anche Sava.

“Purtroppo è un qualcosa che fa parte del calcio – ha detto Runjaic in conferenza stampa –, gli infortuni possono capitare anche durante gli allenamenti”.

Contro il Parma giocherà quindi uno tra Piana e Padelli, ma in vista della sfida l’allenatore bianconero ha deciso anche di convocare un giovanissimo talento, Marco Cassin.

Il classe 2008 è il portiere titolare della formazione Primavera e ha parato un rigore contro l’Inter in campionato, tra i talenti più brillanti delle giovanili dell’Udinese.