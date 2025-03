Atalanta, Gasperini: “Speravamo di essere al primo posto. Ci dispiace per il risultato”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della partita di Serie A contro il Venezia.

Niente da fare per l’Atalanta, che ha pareggiato 0-0 contro il Venezia fallendo così il sorpasso sul Napoli.

Nonostante le diverse occasioni da gol, infatti, la squadra di Gasperini non è riuscita a trovare la via del gol, fermata sul pari.

Al termine della partita l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn ha detto: “Soprattutto nel primo tempo non siamo riusciti ad avere continuità nelle azioni di attacco, un po’ per errori tecnici e un po’ per bravura del Venezia. Occorreva qualche giocata, ne abbiamo provate ma non sono servite”.

Atalanta, le parole di Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta ha poi continuato: “I ragazzi hanno dato molto. Quando giochiamo in casa contro questo tipo di squadre giochiamo contro difese molto affollate. Questa può essere una spiegazione ma su molte situazioni non siamo riusciti a sbloccarla”.

Ha poi continuato: “Retegui? Stava giocando bene ma ho voluto provare Maldini al posto di De Ketelaere ma non è il suo ruolo. Non meritava di uscire lui ma uno dei due doveva uscire“.

Infine, Gasperini ha chiuso così la sua intervista: “Speravamo di essere al primo posto. I ragazzi sono usciti dando veramente tutto. In questo periodo le partite sono difficili per tutti, basti guardare le altre squadre. Questo genere di partite si possono anche perdere, ci dispiace per il risultato“.