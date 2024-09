Zalewski-Galatasaray, ore decisive

Sono ore decisive per il possibile passaggio di Nicola Zalewski, esterno offensivo polacco della Roma, al Galatasaray.

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 settembre, si è tenuto a Roma un incontro tra i giallorossi e il club turco. Come raccontato, il Galatasaray aveva mosso i primi passi nei giorni scorsi per l'esterno sinistro.

Zalewski-Galatasaray, le ultime sulla trattativa

Si va alla ricerca di un'intesa sia per quanto riguarda il giocatore che tra le due società. Una decisione definitiva fra tutte le parti in causa è attesa nella serata di oggi.

Durante l'estate, Zalewski era finito nel mirino di diversi club tra cui il PSV Eindhoven (che aveva offerto 9 milioni alla Roma) e il Napoli (con cui si era preso in considerazione uno scambio che avrebbe coinvolto Ngonge).

Va ricordato che il mercato turco chiuderà il 13 settembre. In questa sessione, diversi giocatori del campionato italiano si sono trasferiti in Super Lig: da Ciro Immobile (Besiktas) a Filip Kostic (Fenerbahce) e Victor Osimhen (Galatasaray). Senza contare un italiano come Cher Ndour che è andato al Besiktas e José Mourinho che è diventato il nuovo allenatore del Fenerbahce.