L'arrivo (o meglio, il ritorno) in Italia, le visite mediche e la firma sul contratto.

Gervinho ha chiuso la sua avventura in Cina, all'Hebei Fortune, ed è tornato in Serie A dopo l'esperienza alla Roma: adesso è un giocatore del Parma.

Nuova sfida alle porte per l'ivoriano che ha firmato un contratto fino al 2021.

Ecco le prime immagini di Gervinho con la maglia gialloblù al centro sportivo del club

